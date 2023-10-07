Galatasaray maçının ardından

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao Kaybettik ama kimliğimizi kaybetmedik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Zor bir deplasmanda aldığımız galibiyet aslında bugün bizim ana amacımızdı

Adem AKALAN-Mehmet KILIÇASLANANTALYA, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, zorlu bir takıma karşı kaybettiklerini ancak kimliklerini kaybetmediklerini söylerken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, zor bir deplasmanda aldıkları galibiyetin aslında bugün ana amaçları olduğunu dile getirdi.

Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

TRALHAO KAYBETTİK AMA KİMLİĞİMİZİ KAYBETMEDİK

Kendileri adına zor bir maç olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Bizim kazanmak için hazırlandığımız bir hafta oldu. Biz rakibimize saygı duyarak maçımızı kazanmak için hazırlandık. Rakibimizle ilgili hafta içerisindeki değerlendirmelerde rakibimizin çok kaliteli bütün bir takım olduğunu analiz etmiştik. Biz de kimliğimizi koruyarak maçı yapmak zorundaydık. Bugün de sahadaki oyuna baktığımızda takımımızı tebrik etmemiz gerekir. Kaybettik ama kimliğimizi kaybetmedik. İlk yarıya baktığımızda dengeli götürdük. Topa çok fazla sahip olan bir taraf olmadı. Rakibimizin kurmak istediği baskıya da çok iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda rakibimizin gol için bastıracağını biliyorduk. Çünkü Galatasaray sahada her zaman kazanmak için bulunan bir rakipti. Riskler de alacaklardı. Bizim de bunlardan faydalanmak, gol ve goller bulma gibi ihtimallerimiz olabilirdi. Maçın kırılma anlarından bir tanesinde kalemizde golü gördük. Yine bir dikkatsizlik sonucunda, sonrasında gole karşılık takımın verdiği reaksiyon harikaydı. Büyük takım reaksiyonu verdik. Ne oynadığını bilen ve kimliğini unutmayan bir takım vardı. Bu konuda takımımızı tebrik edebiliriz. Golü yedikten sonra belli bölümlerde organize olamadığımızı gördük. Bizim için zor mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Antalya için bence harika bir maç geride kaldı. Sadece sonuç bizi tatmin etmedi. Bundan sonra analizlerimizi iyi yaparak tekrar galibiyet serilerine dönüş yapmak istiyoruz şeklinde konuştu.

OKAN BURUK ZOR BİR DEPLASMANDA ALDIĞIMIZ GALİBİYET ASLINDA BİZİM ANA AMACIMIZDI

Antalyaspor karşısında zor bir maç geçirdiklerini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Buraya gelirken zor bir deplasman olduğunu, zor bir maç olduğunu biliyorduk. Bugün tabi klasikleşen Türkiye'deki kötü zeminlerden birinde oynadık. Hava sıcaklığı ile birlikte nemle birleşince de belki maçın temposu zaman zaman düştü ama iki takım da oynamaya çalıştı. Antalyaspor özellikle maçın başında bizi daha önde karşılamaya çalıştı. Çok pozisyon üretmesek de girdiklerimiz genel olarak net pozisyonlardı. İkinci yarı öne geçme şansları bize geldi. İkinci yarıda bunu yakaladık. Rakibimizin de 1-0'dan sonra çok net bir pozisyonu vardı, 1-1'i yakalayabilirdi. Devamında da 2-3 tane net pozisyon geldi bunları da değerlendirebilirdik ama genel olarak baktığımızda zor bir deplasmanda aldığımız galibiyet aslında bugün bizim ana amacımızdı. Bunu başardık. 7 maç üst üste kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyonluk. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bir yandan Avrupa'da yarışıyoruz, bir yandan Türkiye'de yarışıyoruz. Oyuncularım 21-22 günde üst üste 7 tane maça çıktı. Bu süreç içersinde de bence çok olumlu performans verdik. Bunu devam ettirmek istiyoruz ama bugün maçın içerisinde özellikle ikinci yarıda zaman zaman yorgunlukları gözlendi ama iyi bir şekilde bitirdik. Hedefimiz bundan sonraki maçlarda da kazanarak devam etmek. Milli takım arasında dinleneceğiz sonrasında ise tekrar aynı seviyede çalışmaya devam ederek, aynı skorları almak istiyoruz diye konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN HAKEMLE DİYALOGU VE NDOMBELE YORUMU

Kerem Aktürkoğlu'nun hakemle diyalogu ve Tanguy Ndombele'nin performansı hakkında gelen soruya ise Buruk, şu ifadeleri kullandı

Kerem'le hakem arasında ne geçtiğini görmedim ama biz tabii ki her şeyi unutup sıfırdan her maça çıkmak istiyoruz. Yani ben bu oyuncuları geçen sene de 14 maç sonra kaybettiğimiz Konyaspor maçında da net bir kırmızı kart verilmemişti. Tam pozisyonu ben göremedim ama Muslera'nın pozisyonda kırmızı kart olabileceğini söylüyorlar. Bu tür şeyler var tabii ki, hakemlerin buraya geldikten sonra hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyoruz ama genel olarak o işlerde bazen geçmişten kalan şeyleri tekrar hatırlayabiliyorlar. Ndombele'nin performansına baktığımızda bence ilk maçına oranla, yine zor da bir deplasman, hava sıcaklığı baktığımızda saha zemini, buna rağmen bence genel olarak oyun içersinde kaldı. Topları iyi kullandı, savunma yaptı, bence iki yönde oyun oynamaya çalıştı. Oynadıkça daha iyi olacak. Bu ilk maçıydı, özellikle benim planım 60 dakika civarı oynatmaktı. Oralarda da oyuncu değişikliğini yaptım ama genel olarak bende iyi bir izlenim bıraktı.