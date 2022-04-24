Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda çok iyi, ikinci devrede ise çok kötü oynadıklarını dile getirdi. Bu karşılaşmanın bütün sezonun özeti gibi olduğunu belirten Domenec Torrent, "İlk yarıda iyi oyun kurup cesur oynadık, 7 tane çok net pozisyon yakaladık. İkinci yarıda ise inanılmaz kötüydük, bundan hiç memnun değilim. İkinci yarıda korkuyormuş gibi oynayıp, uzun toplarla çıkmayı tercih ettik. Çok fazla pozisyon yakalayıp sadece 1 gol attık, başımıza gelen buydu" diye konuştu.

Galatasaray'ın kendisinden önce görevde olan teknik direktör Fatih Terim döneminde de, kendi döneminde de çok pozisyona giren bir takım olduğunu ifade eden Torrent, "Ligde en fazla pozisyona giren 4 veya 5'inci takımız. Ama pozisyonu bitiremezseniz acı çekmeye başlıyorsun, artık topa sahip olmak istemiyorsun ve kendini maça veremiyorsun" yorumu yaptı. Sözleşmesi sona erecek Arda Turan ve Babel gibi oyuncuların geleceği konusundaki görüşü sorulan İspanyol teknik adam, "Benim için oyuncu seçmek kolay değil. Arda bir süre sakatlık nedeniyle oynayamadı, sanki ben oynatmıyormuşum gibi haberler çıktı. Gerçek bu değildi, Arda her antrenmanda çok pozitif, elinden gelen her şeyi verdiğini görüyorsunuz. Benim için yaş önemli değil" dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise stadı dolduran ve kendilerine 90 dakika destek veren taraftara ve mücadeleyi bırakmayan oyuncularına teşekkür ettiğini söyledi. Yılmaz, "Oyuna iyi başladık ama erken gelen gol moralimizi bozdu. Ligin son bölümündeyiz ve alttayız. İlk yarıda etkili olmadık. İkinci yarıya iyi başladık, rakip sahaya ceza sahasına girip gol pozisyonları bulduk. Son vuruşlarda etkili olamadık. Forvet hattındaki oyuncu eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadık. Son 10 dakikada stoper İbrahim'i oyuna alıp santrfor bölgesine çektik, maalesef golü bulamadık. Bu maç geçti, inşallah Hatayspor karşısında 3 puan alıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor