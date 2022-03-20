Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hak ettikleri 3 puan aldıklarını söyledi. Oyuncularını kutlayan Erol Bulut, "Zorlu maç ve rakip Galatasaray. Oyuna istediğimiz gibi başladık ama maalesef rakip yine yakaladığı ilk pozisyonda golü buldu. Geriye düştük ama disiplin ve tempomuzdan düşmedik. İkinci yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçmiş maçlarda bu sorunu yaşıyorduk ama bu hafta bulduğumuz pozisyonların 3'ünü gole dönüştürdük. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık ve oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"Türkiye Ligi, en çok penaltı verilen lig. Temas olunca penaltı verilecek endişesi var. Basketbol oyunu değil, futbol bu. İlk yarının son dakikalarında duran toptan gol yedik. İkinci yarıda penaltı oldu ve biz de kaygılıyız. İstanbul ile dış sahada oynayan Galatasaray aynı değil. Şu anda kalan 8 maç için bunu düzeltmemiz lazım. Bu sezonu da ligde en iyi noktada bitirmemiz lazım. Hala yapmamız gereken çok iş var. Galatasaray, Beşiktaş'a ve Barcelona'ya karşı bu kadar yüksek oyun oynayabiliyorsa diğer rakiplerine karşı da aynısını yapmalı."