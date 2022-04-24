Galatasaray maçından notlar

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Altay, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdağan üstlendi.

Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de Altay ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği 34'üncü hafta mücadelesinde her iki takımın ilk 11'lerinde değişiklikler dikkat çekti. Galatasaray'da gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı forma giyemezken, Halil Dervişoğlu yedek soyundu. Bu 2 futbolcunun yerine Gomis ve Emre Kılınç ilk 11'de görev aldı. İyileşen Mostafa Mohamed'in yedek soyunduğu sarı-kırmızılılarda Cezayir Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığı tam atlatamayan Sofiane Feghouli ile birlikte Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Altaylı taraftarlar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi satışa sunulan tüm biletleri tüketti. Tribünleri dolduran Altaylılar, müsabaka öncesi yaptıkları tezahüratlarla futbolculara moral verdi.