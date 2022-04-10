Galatasaray maçından notlar

Fenerbahçe'de tek değişiklik

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

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Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Aleks Taşcıoğlu üstelendi.

Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan genç kanat oyuncusunun derbide oynayıp, oynamayacağı hafta boyunca konuşulmuştu. Kerem Aktürkoğlu, sakatlığını atlatması sonrasında Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev aldı.