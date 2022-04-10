Galatasaray maçından notlar
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Fenerbahçe'de tek değişiklikSarı-lacivertlilerde 3 eksikFerdi 6 maç sonraFIBA Avrupa Ligi finali, dev ekranda izlendiSarı-lacivertliler zemini gezdiTribünler dolu- Torrent'ten tek değişiklikKerem Aktürkoğlu 11'deMustafa AKIN/İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci...
Fenerbahçe'de tek değişiklik
Sarı-lacivertlilerde 3 eksikFerdi 6 maç sonraFIBA Avrupa Ligi finali, dev ekranda izlendiSarı-lacivertliler zemini gezdiTribünler dolu
- Torrent'ten tek değişiklikKerem Aktürkoğlu 11'de
Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Aleks Taşcıoğlu üstelendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 31'inci haftasında oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun."SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Tisserand, kadroda yer almadı. FERDİ 6 MAÇ SONRA Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra 11'de görev aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Son olarak Giresunspor maçında 11'de yer alan genç futbolcu, Kayserispor mücadelesine ise sonradan dahil olmuştu.FIBA AVRUPA LİGİ FİNALİ, DEV EKRANDA İZLENDİSarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final maçını Ülker Stadı'nda seyircilerle buluşturdu. Mücadele stadın dev ekranlarında canlı olarak izlendi.SARI-LACİVERTLİLER ZEMİNİ GEZDİFenerbahçeli futbolcular, karşılaşma öncesinde Ülker Stadyumu zeminine çıkarak kısa süreli gezdi. Mücadeleden yaklaşık 1,5 saat önce sahaya çıkan futbolculara, taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli futbolcular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.TRİBÜNLER DOLUFenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçta Ülker Stadyumu tamamen doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri takımlarına tezahüratlar yaparak destek verdi.TORRENT'TEN TEK DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig'in 31'inci haftasında 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram'ın yerine Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü.KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE
Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan genç kanat oyuncusunun derbide oynayıp, oynamayacağı hafta boyunca konuşulmuştu. Kerem Aktürkoğlu, sakatlığını atlatması sonrasında Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev aldı.