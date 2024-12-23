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Galatasaray Maçında Taraftarla Fotoğraf Çeken Kişiyi Darp Eden Tribün Lideri Serbest Bırakıldı

Galatasaray Maçında Taraftarla Fotoğraf Çeken Kişiyi Darp Eden Tribün Lideri Serbest Bırakıldı
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Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan maçta sahaya girip futbolcularla fotoğraf çeken taraftarı darp eden tribün lideri Ahmet Dirgenali gözaltına alındı, ardından mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında dün oynanan maçta sahaya girerek futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarı darp eden tribün lideri Ahmet Dirgenali serbest bırakıldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka devam ederken bir taraftar sahaya girerek Galatasaraylı futbolcularla fotoğraf çektirdi. Güvenlik güçlerinin taraftarı yakalamak istediği sırada sahaya giren tribün lideri Ahmet Dirgenali şahsı darp etti. Olayın ardından sahaya giren iki taraftar da güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırılırken, Dirgenali ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet Dirgenali, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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