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SPOR Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi

SPOR Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdiSerhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi.

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SPOR Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Lucas Torreira ve Dries Mertens'e Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arda Turan eşlik etti. Gece gec saatlerdi İstanbul'a gelen futbolcuları, sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakarak karşıladı.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Lucas Torreira ve Dries Mertens'in görüntüsü

-Taraftarlardan detaylar

-Meşalelerin yakılması

-Açıklamalar

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Demirören Haber Ajansı / Spor

Lucas Torreira Dries Mertens Galatasaray İstanbul Spor Güncel Haberler

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