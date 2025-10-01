Galatasaray Liverpool'u Yenerek Sevinç Dolu Anlar Yaşadı

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Liverpool galibiyetinin sevincini taraftarıyla birlikte kutladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. İlk olarak futbolcular ve teknik ekip saha içinde toplandı. Taraftarlar, daha sonra Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili tezahüratlarda bulundu. Bunun ardından Galatasaraylılar hep beraber kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi ve marşlar söyleyerek galibiyeti kutladı. - İSTANBUL