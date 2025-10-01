Haberler

Galatasaray Liverpool'u Yenerek Sevinç Dolu Anlar Yaşadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool'u 1-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Maç sonrası futbolcular ve teknik ekip, taraftarlarıyla birlikte coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Liverpool galibiyetinin sevincini taraftarıyla birlikte kutladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. İlk olarak futbolcular ve teknik ekip saha içinde toplandı. Taraftarlar, daha sonra Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili tezahüratlarda bulundu. Bunun ardından Galatasaraylılar hep beraber kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi ve marşlar söyleyerek galibiyeti kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Cehennemden çıkamadılar! Galatasaray'dan tarihi zafer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu

Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
Husiler, ABD'li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu

Trump'ın ateşkesini yırtıp attılar! ABD gemilerini avlayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.