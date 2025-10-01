Haberler

Galatasaray, Liverpool'u Yenerek 8 Maçlık Kötü Seriyi Sonlandırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenerek evinde 8 maç aradan sonra galibiyet elde etti ve kötü gidişatını sona erdirdi.

Galatasaray, Liverpool galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde 8 maç sonra galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, İngiliz takımı Liverpool'u ağırladı. Sarı-kırmızlılar, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılırken, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki kötü seriyi de bitirdi. Devler Ligi'nde RAMS Park'ta son olarak 28 Kasım 2018 tarihinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Aslan, daha sonraki 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Cehennemden çıkamadılar! Galatasaray'dan tarihi zafer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Divriği Havaalanı'na 84 yıl sonra ilk uçak indi

84 yıl sonra inen uçağı davul, zurna ve çiçeklerle karşıladılar
Husiler, ABD'li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu

Trump'ın ateşkesini yırtıp attılar! ABD gemilerini avlayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.