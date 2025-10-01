Haberler

Galatasaray, Liverpool'u Yenerek 7 Maç Sonra Galip Geldi

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, evinde Liverpool'u yenerek Avrupa kupalarında 7 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Son galibiyetini geçen sezon Tottenham karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu başarıyla moral buldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarında 7 maç sonra sahadan galip ayrıldı. Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla yenerken, ardından oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
