Galatasaray, Liverpool'u Ağırlıyor

(ANKARA) - Uefa Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu Lig Aşaması 2. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma, bu akşam saat 22.00'de İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.

Maçta Fransız hakem Clément Turpin düdük çalacak. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken, dördüncü hakem olarak Jérémy Stinat görev yapacak. VAR'da ise Jéröme Brisard yer alacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İngiliz temsilcisi Liverpool'da son hazırlıklarını tamamladı.

Takımların son durumu

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin golü Mauro Icardi'den geldi.

Liverpool, geçtiğimiz sezon Premier League'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı. İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü Arne Slot yapıyor. Takımda Mohamed Salah, Virgil van Dijk ve Alexander Isak gibi öne çıkan oyuncular bulunuyor. Liverpool, 2025 yaz transfer döneminde yaklaşık 483 milyon euro harcayarak transferde en fazla bütçe kullanan kulüp oldu.

Liverpool, Premier League'deki son maçında deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu. Buna rağmen 6 maçta topladığı 15 puanla lig liderliğini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk maçta ise Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

İki ekip, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 1 galibiyet alırken, 2 maç berabere, 1 maç ise Liverpool galibiyetiyle sonuçlandı.