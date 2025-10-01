Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yenerek Taraftarını Güzel Bir Galibiyetle Sevindirdi

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı 51 bin 160 taraftar takip etti.

UEFA Şampiyonla Ligi'nde Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, taraftarlar da takımına tam destek verdi. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı toplam 51 bin 160 taraftar izledi.

Galatasaray taraftarları maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımının yanında olurken, Liverpool taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.