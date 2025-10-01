Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyetini Aldı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlama düdüğüyle beraber tempolu bir oyun oynandı. Topla daha fazla oynayan taraf Liverpool olsa da, Galatasaray savunmasıyla ön plana çıktı. Ön alan baskısıyla rakibini rahatsız eden sarı-kırmızılı ekip, 16'ncı dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da aynı şekilde takım halinde savunmayı esas alan bir oyun yapısıyla sahada yer alan sarı-kırmızılar, Liverpool'a gol şansı tanımadı. Maçın başından sonuna kadar iyi bir mücadele gücü ortaya koyup, skoru aldıktan sonra da savunmada sağlam görüntü çizen Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış oldu.

İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 28 resmi karşılaşmada mağlup olmadı. RAMS Park'ta son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 28 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplamda 28 resmi karşılaşmada; 21 galibiyet ve 7 beraberlik alan sarı-kırmızıların iç sahada bileği bükülmedi.

AVRUPA'DA 7 MAÇ SONRA GALİP

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Liverpool'u tek golle geçerek 7 maç sonra Avrupa'da galibiyet aldı. Son galibiyetini 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İngiliz ekibi Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılar, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Galatasaray, Liverpool'u evinde yenerek Avrupa kupalarında 7 maç sonra galibiyet almış oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8 MAÇ SONRA İÇ SAHADA KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 8 maç sonra galip geldi. Son galibiyetini 2018-2019 sezonunda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya karşı 3-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki çıktığı 8 karşılaşmada 4 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Galatasaray, Liverpool zaferiyle birlikte RAMS Park'taki galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

LIVERPOOL'A KARŞI 2'NCİ GALİBİYET

Galatasaray, Liverpool'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci galibiyetini aldı. Dün oynanan karşılaşmayla iki takım da resmi maçlarda 5'inci kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 kazandıkları maçla birlikte İngiliz ekibine karşı 2'nci maçını kazanarak büyük başarı elde etti. Aralarında oynanan diğer karşılaşmaların 2'si berabere biterken, 1 mücadelen de Liverpool galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan ilk maç 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında yapıldı. İngiltere'de oynanan ilk karşılaşma golsüz sona ererken, İstanbul'daki mücadele 1-1 eşitlikle bitmişti. İkinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda oynandı. Grup aşamasındaki ilk maçı Liverpool 3-2 kazanırken, ikinci maçı aynı skorla bu kez Galatasaray kazandı. İki kulüp arasında oynanan son karşılaşmayı da Galatasaray tek golle kazandı. Liverpool'a karşı 3 iç saha maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran sarı-kırmızılar, sahasında rakibine hiç mağlup olmadı.

VICTOR OSIMHEN GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 4 maç sonra gol attı. Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Osimhen bir süre sahalardan uzak kalırken; Eyüpspor, Eintracht Frankfurt, Konyaspor ve Alanyaspor mücadelelerinde ilk 11'de yer alamamıştı. Alanyaspor mücadelesine sonradan dahil olan Osimhen, Liverpool karşılaşmasıyla 4 maç sonra 11'e geri döndü. Liverpool mücadelesinin 16'ncı dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Nijeryalı golcü, 4 maç aranın ardından gol atmış oldu. Karşılaşmayı penaltı golüyle kazanan Galatasaray'da maçın oyuncusu da seçilen Osimhen; bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk, toplamda ise gol sayısını 3'e çıkardı.