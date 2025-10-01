Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yenerek Şampiyonlar Ligi'nde İlk Galibiyetini Elde Etti

Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. İlk maçında Eintracht Frankfurt'a yenilen Galatasaray, 3. haftada Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Aslan ilk maçında deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybetmişti. Cimbom, Devler Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim'de Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. - İSTANBUL

