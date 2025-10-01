Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 3 Puan Aldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Osimhen 16. dakikada penaltıdan kaydetti. İki takım da karşılaşma boyunca önemli pozisyonlar buldu, ancak Galatasaray savunması direncini korudu.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Sara), Yunus Akgün (Dk. 72 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 72 Icardi)
Liverpool : Alisson (Dk. 56 Mamardashvili), Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 62 Isak), Jones, Frimpong (Dk. 62 Bradley), Wirtz, Gakpo (Dk. 62 Salah), Ekitike (Dk. 69 Mac Allister)
Gol: Dk. 16 Osimhen (Penaltıdan)
Sarı kartlar: Dk. 36 Lemina, Dk. 61 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 76 Jakobs, Dk. 76 Icardi, Dk. 88 Uğurcan Çakır ( Galatasaray ), Dk. 45+3 Gravenberch, Dk. 73 Bradley, Dk. 90+1 Jones ( Liverpool )
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi.
49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Frimpong'un pasında altıpas içinde bulunan Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.
54. dakikada Konate'nin geri pasında orta sahada Gravenberch'ten topu kapan Osimhen, ceza yayına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Alisson, gole izin vermedi.
63. dakikada Wirtz'in pasında savunma arkasına sarkan Isak'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan topu kontrol etti.
90+3. dakikada Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Mac Allister'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
90+5. dakikada Lemina'nın soldan yaptığı ortada Liverpool savunması topu ceza sahasından uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Torreira'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazandı.