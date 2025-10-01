Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yenerek 2. Galibiyetini Aldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı 5. resmi maçta 1-0'lık skorla galip gelerek, İngiliz ekibine karşı 2. galibiyetini elde etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte iki takım resmi maçlarda 5. kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla İngiliz takımına karşı 2. galibiyetini elde etti. Diğer müsabakaların 2'si berabere sona ererken, 1 karşılaşmayı da Liverpool kazanmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor