Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Mağlup Etti!

(İSTANBUL) -Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibi ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 22.00'da oynanan maçı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetti.

Galatasaray 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool karşısında 1-0 öne geçti. Karşılıklı atakların olduğu maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında sahasında Liverpool'i 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.