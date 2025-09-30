Galatasaray-Liverpool Maçında Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak maçın hakemleri ve her iki takımın kadroları duyuruldu. Maç, RAMS Park'ta gerçekleşecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray- Liverpool maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike