Galatasaray, Liverpool Maçına Son Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool ile yapacağı maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde son idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla dolu geçti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı öncesinde Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın son provasını yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla hazırlıklarını noktaladı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 8'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik üzerine çalıştı.

Galatasaray, Liverpool karşılaşmasının son idmanını tam kadro gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, dev mücadelede yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Liverpool'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
