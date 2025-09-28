Haberler

Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanlar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Liverpool ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia

1 yıldır devlet hastanesine giden genç kızdan vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.