Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Dün Alanyaspor ile oynanan maçın ardından ilk antrenmanı gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda dün Corendon Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Liverpool müsabakası öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı. Sonrasında iki grup halinde 5'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

