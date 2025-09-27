Haberler

Galatasaray, Liverpool Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
