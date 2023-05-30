Galatasaray, Ligin Bitmesine 2 Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, Süper Lig’in bitmesine iki maç kala, deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki maç kala, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. Haftasında, Ankaragücü'yle bugün deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında M. Icardi'nin 7 ve 38'inci dakikalardaki golüne Ankaragücü, Milson'un 16'ncı dakikadaki golüyle yanıt verebildi. Maçın ilk yarısı 2-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda Barış Yılmaz'ın 73 ve Sergio Oliveira'ın 78'inci dakikalardaki golleriyle aradaki fark 3'e çıktı. Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak 82 olan puanını 85'e çıkardı ve ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.