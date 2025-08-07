Galatasaray lige "iyi" başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 28 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini kaybetti, 6'sında ise berabere kaldı.

Gaziantep deplasmanında yenilgisi yok

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcileriyle deplasmanda yaptığı ilk hafta maçlarında mağlup olmadı.

Lig tarihinde sezonu Gaziantep'te 2 kez açan Galatasaray, 2001-2022 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Gaziantepspor'u 2009-2010 sezonunda 3-2 yendi.

Gaziantep FK ile sezon açılış maçında 1 kez karşılaşan Galatasaray, 2020-2021 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 3-1 kazanmıştı.

Sadece 10 maçta gol atamadı

Galatasaray, 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 57'sinde gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonunda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Ankara Demirspor-Galatasaray0-2
1959-1960Galatasaray-Beykoz2-0
1960-1961Galatasaray-Vefa2-0
1961-1962Şekerhilal-Galatasaray0-1
1962-1963Göztepe-Galatasaray0-1
1963-1964Galatasaray-Kasımpaşa0-0
1964-1965Galatasaray-Feriköy4-0
1965-1966Galatasaray-Vefa1-2
1966-1967Hacettepe-Galatasaray1-1
1967-1968Mersin İdmanyurdu-Galatasaray1-2
1968-1969Galatasaray-Vefa1-0
1969-1970Galatasaray-Altınordu2-0
1970-1971Bursaspor-Galatasaray1-0
1971-1972Galatasaray-Eskişehirspor1-1
1972-1973Galatasaray-PTT3-0
1973-1974Galatasaray-Boluspor3-1
1974-1975Galatasaray-Giresunspor2-0
1975-1976Galatasaray-Trabzonspor1-2
1976-1977Boluspor-Galatasaray1-0
1977-1978Galatasaray-Zonguldakspor1-0
1978-1979Galatasaray-Diyarbakırspor3-0
1979-1980Göztepe-Galatasaray3-1
1980-1981Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir)4-1
1981-1982Adana Demirspor-Galatasaray1-3
1982-1983Galatasaray-Mersin İdmanyurdu1-0
1983-1984Galatasaray-Karagümrük4-0
1984-1985Galatasaray-Denizlispor0-1
1985-1986Galatasaray-Samsunspor3-0
1986-1987Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya)0-1
1987-1988Eskişehirspor-Galatasaray0-1
1988-1989Galatasaray-Karşıyaka4-1
1989-1990Samsunspor-Galatasaray1-0
1990-1991Galatasaray-Boluspor1-1
1991-1992Galatasaray-Sarıyer2-0
1992-1993Gençlerbirliği-Galatasaray0-3
1993-1994Galatasaray-Zeytinburnuspor3-0
1994-1995Galatasaray-Gençlerbirliği3-1
1995-1996Vanspor-Galatasaray0-1
1996-1997Vanspor-Galatasaray1-2
1997-1998MKE Ankaragücü-Galatasaray0-0
1998-1999Galatasaray-Altay3-1
1999-2000Galatasaray-Gaziantepspor1-2
2000-2001Denizlispor-Galatasaray0-1
2001-2002Gaziantepspor-Galatasaray1-1
2002-2003Galatasaray-Samsunspor4-1
2003-2004Galatasaray-Diyarbakırspor2-1
2004-2005Galatasaray-Konyaspor3-1
2005-2006Galatasaray-Konyaspor2-1
2006-2007Ankaraspor-Galatasaray1-1
2007-2008Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz)4-0
2008-2009Galatasaray-Denizlispor4-1
2009-2010Gaziantepspor-Galatasaray2-3
2010-2011Sivasspor-Galatasaray2-1
2011-2012İBB Spor-Galatasaray2-0
2012-2013Galatasaray-Kasımpaşa2-1
2013-2014Galatasaray-Gaziantepspor2-1
2014-2015Bursaspor-Galatasaray0-2
2015-2016Sivasspor-Galatasaray2-2
2016-2017Galatasaray-Kardemir Karabükspor1-0
2017-2018Galatasaray-Kayserispor4-1
2018-2019MKE Ankaragücü-Galatasaray1-3
2019-2020Denizlispor-Galatasaray2-0
2020-2021Galatasaray-Gaziantep FK3-1
2021-2022Giresunspor-Galatasaray0-2
2022-2023Antalyaspor-Galatasaray0-1
2023-2024Kayserispor-Galatasaray0-0
2024-2025Galatasaray-Hatayspor2-1

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
