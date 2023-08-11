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Galatasaray lige iyi başlıyor

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, 65 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 27 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Ankara Demirspor-Galatasaray0-2
1959-1960Galatasaray-Beykoz2-0
1960-1961Galatasaray-Vefa2-0
1961-1962Şekerhilal-Galatasaray0-1
1962-1963Göztepe-Galatasaray0-1
1963-1964Galatasaray-Kasımpaşa0-0
1964-1965Galatasaray-Feriköy4-0
1965-1966Galatasaray-Vefa1-2
1966-1967Hacettepe-Galatasaray1-1
1967-1968Mersin İdmanyurdu-Galatasaray1-2
1968-1969Galatasaray-Vefa1-0
1969-1970Galatasaray-Altınordu2-0
1970-1971Bursaspor-Galatasaray1-0
1971-1972Galatasaray-Eskişehirspor1-1
1972-1973Galatasaray-PTT3-0
1973-1974Galatasaray-Boluspor3-1
1974-1975Galatasaray-Giresunspor2-0
1975-1976Galatasaray-Trabzonspor1-2
1976-1977Boluspor-Galatasaray1-0
1977-1978Galatasaray-Zonguldakspor1-0
1978-1979Galatasaray-Diyarbakırspor3-0
1979-1980Göztepe-Galatasaray3-1
1980-1981Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir)4-1
1981-1982Adana Demirspor-Galatasaray1-3
1982-1983Galatasaray-Mersin İdmanyurdu1-0
1983-1984Galatasaray-Karagümrük4-0
1984-1985Galatasaray-Denizlispor0-1
1985-1986Galatasaray-Samsunspor3-0
1986-1987Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya)0-1
1987-1988Eskişehirspor-Galatasaray0-1
1988-1989Galatasaray-Karşıyaka4-1
1989-1990Samsunspor-Galatasaray1-0
1990-1991Galatasaray-Boluspor1-1
1991-1992Galatasaray-Sarıyer2-0
1992-1993Gençlerbirliği-Galatasaray0-3
1993-1994Galatasaray-Zeytinburnuspor3-0
1994-1995Galatasaray-Gençlerbirliği3-1
1995-1996Vanspor-Galatasaray0-1
1996-1997Vanspor-Galatasaray1-2
1997-1998MKE Ankaragücü-Galatasaray0-0
1998-1999Galatasaray-Altay3-1
1999-2000Galatasaray-Gaziantepspor1-2
2000-2001Denizlispor-Galatasaray0-1
2001-2002Gaziantepspor-Galatasaray1-1
2002-2003Galatasaray-Samsunspor4-1
2003-2004Galatasaray-Diyarbakırspor2-1
2004-2005Galatasaray-Konyaspor3-1
2005-2006Galatasaray-Konyaspor2-1
2006-2007Ankaraspor-Galatasaray1-1
2007-2008Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz)4-0
2008-2009Galatasaray-Denizlispor4-1
2009-2010Gaziantepspor-Galatasaray2-3
2010-2011Sivasspor-Galatasaray2-1
2011-2012İBB Spor-Galatasaray2-0
2012-2013Galatasaray-Kasımpaşa2-1
2013-2014Galatasaray-Gaziantepspor2-1
2014-2015Bursaspor-Galatasaray0-2
2015-2016Sivasspor-Galatasaray2-2
2016-2017Galatasaray-Kardemir Karabükspor1-0
2017-2018Galatasaray-Kayserispor4-1
2018-2019MKE Ankaragücü-Galatasaray1-3
2019-2020Denizlispor-Galatasaray2-0
2020-2021Galatasaray-Gaziantep3-1
2021-2022Giresunspor-Galatasaray0-2
2022-2023Antalyaspor-Galatasaray0-1

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Kardemir Karabükspor Trendyol Süper Lig Galatasaray Futbol Spor Haberler

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