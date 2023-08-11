Galatasaray lige iyi başlıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, 65 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 27 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.
En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla
Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.
İlk hafta maçları
Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Ankara Demirspor-Galatasaray
|0-2
|1959-1960
|Galatasaray-Beykoz
|2-0
|1960-1961
|Galatasaray-Vefa
|2-0
|1961-1962
|Şekerhilal-Galatasaray
|0-1
|1962-1963
|Göztepe-Galatasaray
|0-1
|1963-1964
|Galatasaray-Kasımpaşa
|0-0
|1964-1965
|Galatasaray-Feriköy
|4-0
|1965-1966
|Galatasaray-Vefa
|1-2
|1966-1967
|Hacettepe-Galatasaray
|1-1
|1967-1968
|Mersin İdmanyurdu-Galatasaray
|1-2
|1968-1969
|Galatasaray-Vefa
|1-0
|1969-1970
|Galatasaray-Altınordu
|2-0
|1970-1971
|Bursaspor-Galatasaray
|1-0
|1971-1972
|Galatasaray-Eskişehirspor
|1-1
|1972-1973
|Galatasaray-PTT
|3-0
|1973-1974
|Galatasaray-Boluspor
|3-1
|1974-1975
|Galatasaray-Giresunspor
|2-0
|1975-1976
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2
|1976-1977
|Boluspor-Galatasaray
|1-0
|1977-1978
|Galatasaray-Zonguldakspor
|1-0
|1978-1979
|Galatasaray-Diyarbakırspor
|3-0
|1979-1980
|Göztepe-Galatasaray
|3-1
|1980-1981
|Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir)
|4-1
|1981-1982
|Adana Demirspor-Galatasaray
|1-3
|1982-1983
|Galatasaray-Mersin İdmanyurdu
|1-0
|1983-1984
|Galatasaray-Karagümrük
|4-0
|1984-1985
|Galatasaray-Denizlispor
|0-1
|1985-1986
|Galatasaray-Samsunspor
|3-0
|1986-1987
|Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya)
|0-1
|1987-1988
|Eskişehirspor-Galatasaray
|0-1
|1988-1989
|Galatasaray-Karşıyaka
|4-1
|1989-1990
|Samsunspor-Galatasaray
|1-0
|1990-1991
|Galatasaray-Boluspor
|1-1
|1991-1992
|Galatasaray-Sarıyer
|2-0
|1992-1993
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|0-3
|1993-1994
|Galatasaray-Zeytinburnuspor
|3-0
|1994-1995
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3-1
|1995-1996
|Vanspor-Galatasaray
|0-1
|1996-1997
|Vanspor-Galatasaray
|1-2
|1997-1998
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-0
|1998-1999
|Galatasaray-Altay
|3-1
|1999-2000
|Galatasaray-Gaziantepspor
|1-2
|2000-2001
|Denizlispor-Galatasaray
|0-1
|2001-2002
|Gaziantepspor-Galatasaray
|1-1
|2002-2003
|Galatasaray-Samsunspor
|4-1
|2003-2004
|Galatasaray-Diyarbakırspor
|2-1
|2004-2005
|Galatasaray-Konyaspor
|3-1
|2005-2006
|Galatasaray-Konyaspor
|2-1
|2006-2007
|Ankaraspor-Galatasaray
|1-1
|2007-2008
|Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz)
|4-0
|2008-2009
|Galatasaray-Denizlispor
|4-1
|2009-2010
|Gaziantepspor-Galatasaray
|2-3
|2010-2011
|Sivasspor-Galatasaray
|2-1
|2011-2012
|İBB Spor-Galatasaray
|2-0
|2012-2013
|Galatasaray-Kasımpaşa
|2-1
|2013-2014
|Galatasaray-Gaziantepspor
|2-1
|2014-2015
|Bursaspor-Galatasaray
|0-2
|2015-2016
|Sivasspor-Galatasaray
|2-2
|2016-2017
|Galatasaray-Kardemir Karabükspor
|1-0
|2017-2018
|Galatasaray-Kayserispor
|4-1
|2018-2019
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|1-3
|2019-2020
|Denizlispor-Galatasaray
|2-0
|2020-2021
|Galatasaray-Gaziantep
|3-1
|2021-2022
|Giresunspor-Galatasaray
|0-2
|2022-2023
|Antalyaspor-Galatasaray
|0-1