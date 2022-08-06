Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Deplasmandaki son 10 açılış maçının 6'sında puan kaybetti

Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenildi yaşadı.

Üçüncü kez sezonu kapattığı takımla açacak

Galatasaray, lig tarihinde üçüncü kez bir önceki sezonun son maçında karşılaştığı rakiple yeni sezonu açacak.

Sarı-kırmızılı takım, 1973-1974 sezonunun son haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1974-1975 sezonunun ilk haftasında karşılaştı.

"Cimbom" 1998-1999 sezonunun son haftasında mücadele ettiği Gaziantepspor ile 1999-2000 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geldi.

Galatasaray, geçen sezonun son haftasında karşılaştığı Antalyaspor ile bu sezonun ilk haftasında da mücadele edecek.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: