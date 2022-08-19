Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı Spor Haberleri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda oyuna giren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in golü ile sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Aslan ligin ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a 1-0 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar gelecek deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Atatürk Olimpiyat Stadyumu Galatasaray Spor Haberler

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