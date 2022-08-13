Galatasaray ligde ilk yenilgisini aldı Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, konuk ekip ikinci yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı. Aslan, ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Galatasaray Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Galatasaray ligde ilk yenilgisini aldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.