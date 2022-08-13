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Galatasaray ligde ilk yenilgisini aldı

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Galatasaray ligde ilk yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, konuk ekip ikinci yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı. Aslan, ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Galatasaray Spor Haberler

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