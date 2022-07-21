Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Demirören Haber Ajansı / Spor