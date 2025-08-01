Galatasaray, Lazio ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya'nın Lazio takımı ile RAMS Park'ta karşılaşacak. Maç saat 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi hazırlıklarında çeşitli ekiplerle karşılaşarak başarılı sonuçlar elde etti.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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