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Galatasaray laktat testinden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Oyunculara laktat testi uygulandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmanda oyunculara laktat testi uygulandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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