Galatasaray laktat testinden geçti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Oyunculara laktat testi uygulandı.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmanda oyunculara laktat testi uygulandı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor