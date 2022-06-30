Galatasaray laktat testinden geçti Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Oyunculara laktat testi uygulandı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmanda oyunculara laktat testi uygulandı. Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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