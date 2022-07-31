Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, en iyi kadroları kurarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında özlenen sportif başarılara ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve yönetim olarak gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istedikleri olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

Galatasaray'ın geleceğine dair önemli kararlar almak için bir araya geldiklerini belirten Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür etti.

Kulüpte yaklaşık 1,5 ay önce göreve geldiklerini hatırlatan Özbek, bu süreçte Galatasaray Adası ile Kemerburgaz'da yapmayı planladıkları tesisler konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında büyük hedefleri olduğunu anlatarak, "Biliyorsunuz, önümüzdeki sene Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'imizin 100. yılı. Galatasaray, şanlı tarihiyle; fikri hür, vicdanı hür duruşuyla; eşi benzeri olmayan başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübü olmuştur ve olmaya devam edecektir. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray'dır değerli arkadaşlar. Bu amaçla, en iyi kadroları kurup, özlediğimiz sportif başarılara ulaşmak için çalışıyoruz." dedi.

Kulübü yönetme görevinin kendisine ve ekip arkadaşlarına emanet edildiğine dikkati çeken Özbek, "Sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek zorundayız. Galatasaray'ın bir lirasının bile hesabını yaparak hareket etmemiz gerekiyor. Bu tavrımızdan vazgeçmeyeceğimizi burada bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yetki istedikleri konulara değinen Özbek, "Tamamıyla şeffaf, sadece yapılmak istenen projelere yönelik bir yetkiyi genel kurulun takdirine sunuyoruz. Genel, ucu açık bırakılmış bir yetki talep etmiyoruz. Galatasaray tarihinde ilk defa, yönetim olarak kendimizi sınırlandırarak, 4 aşamalı denetim ve onay sürecini de bu yetkiye dahil ettik. Bu yaklaşımımızın önümüzdeki dönemlere örnek olmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Yetki istenilen konular

Dursun Özbek, istedikleri en önemli yetkilerden birisinin Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak olduğunu aktararak, "Bu anlaşma yapılırken elzemdi. Sıcak para girişi Galatasaray'ın önünü açtı. Ben de olsam yapardım. Fakat bugüne geldiğimizde, elimizdeki imkanların kullanması suretiyle bu anlaşmanın Galatasaray'a getirdiği mecburiyetlerin artık kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Eğer bizi yetkilendirirseniz belli bir süreci takip ederek bu yapılandırma anlaşmasından çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, hayata geçirmeyi planladıkları Florya projesinden gelecek parayla bu anlaşmadan çekileceklerini söyledi.

Galatasaray Adası'nı geliştirmek istediklerini ve bu konuda da yetki istediklerini vurgulayan Özbek, "Galatasaray Adası'nın bir bölümü bize ait. Sağında ve solunda Milli Emlak'a ait iki bölüm var. Bu alanların üst kullanım hakkını aldık. Bunları almada Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çok büyük dahli vardır. Burayı geliştirmemiz lazım. Adayı daha mükemmel hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmesi için yetki istiyoruz." diye konuştu.

Florya arsasında yapmak istedikleri proje hakkında da bilgi veren Özbek, Galatasaray Kulübünün burada 20 dönüm arsası olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanımızda da Emlak Konut'a ait 40 dönümlük bir arsa var. Bugün geldiğimiz noktada Galatasaray'a bir fırsat gelmiştir. Bu fırsat, bize ait olmayan 40 dönüm arsanın satın alınması ve 60 dönüme çıkan imarı geliştirecek arsanın gelirinin tümünün Galatasaray'a gelmesi fırsatıdır. Çok uzun süredir emek verilen Florya projesi, Galatasaray'a çok önemli bir fon oluşturacaktır. Zaten Kemerburgaz dahil bugün gündeme getirdiğimiz projelerin hepsi buradan gelecek fonla ilgilidir. Bu fonla tüm branşların sürdürülebilir başarıya ulaşmasını hedefliyoruz. Lütfen Florya projesini böyle değerlendirin."

Dursun Özbek, futbol şubesini Kemerburgaz'da yapmayı planladıkları tesislere taşımayı planladıklarını anımsatarak, "Kemerburgaz'a ait üst kullanım hakkını aldık. Sizden yetki aldıktan sonra devam etmek üzere de ilk faaliyetlerimize başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Mecidiyeköy'deki kulüp binasını mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde en iyi şekilde değerlendirmek için yetki istediklerini belirten Özbek, yeni araziler almak için de genel kurulun onayına başvurduklarını dile getirdi.

"Birlik olmamızın gereği var"

Galatasaray'a hizmet etmek için yola çıktıklarını kaydeden Özbek, "Bizim isteğimiz bizi yetkilendirerek, bize destek vermeniz. Birlik olmamızın gereği var. Sevgi iklimi ve barışı kulübe getiremezsek, bu projelerin hiçbiri yapılamaz. Öncelikli olarak barışacağız, birbirimizi seveceğiz ve birlikte olacağız. Buna var mısınız? Kol kola gireceğiz ve her şeyi beraber yapıp, mutluluğunu beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Yetki istedikleri konular hakkında ayrıntılı çalışmalar yaptıklarını tekrarlayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzerimizdeki borç ve faiz yükünün azaltılmasının yanında, yarına daha güçlü bir Galatasaray bırakmak için de bu projelerin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama bu projelerden daha önemlisi bizim tüm Galatasaraylılar olarak birlik olmamız. Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracaksak, bunu hep birlikte çalışarak başaracağız. Bunun için, sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var."