Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı'na Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu katılmadı.

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıya divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri ise toplantıya katılmadı.

Galatasaray'da bugün yapılması planlanan fakat mahkeme kararıyla dün iptal edilen seçimin hazırlıklarından dolayı salonda seçim sandıklarının olması dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı üyeler ayrıca olağanüstü seçimin yapılabilmesi için imza topluyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor