Galatasaray'ın borcu 2 milyar 561 milyon TL - Haberler

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Galatasaray'ın borcu 2 milyar 561 milyon TL

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'ın borcu 2 milyar 561 milyon TL

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, mali tablolarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğunu ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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