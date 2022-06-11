Galatasaray Kulübünün kongresi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Kulübünün kongresi

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi sürerken, Dursun Özbek 22. sandık sonucunda 11 oy öne geçti.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi sürerken, Dursun Özbek 22. sandık sonucunda 11 oy öne geçti.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan 22 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 935, Eşref Hamamcıoğlu da bin 924 oya ulaştı. Dursun Özbek, son iki sandık öncesi rakibinin 11 oy önüne geçti.

Dursun Özbek'e 21. sandıkta 100, 22. sandıkta da 94 oy çıktı. Eşref Hamamcıoğlu ise 21. sandıkta 79, 22. sandıkta 76 oy aldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Eşref Hamamcıoğlu Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title