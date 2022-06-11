Galatasaray Kulübünün kongresi - Haberler

Galatasaray Kulübünün kongresi Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi sürerken, Dursun Özbek 22. sandık sonucunda 11 oy öne geçti. Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi sürerken, Dursun Özbek 22. sandık sonucunda 11 oy öne geçti. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan 22 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 935, Eşref Hamamcıoğlu da bin 924 oya ulaştı. Dursun Özbek, son iki sandık öncesi rakibinin 11 oy önüne geçti. Dursun Özbek'e 21. sandıkta 100, 22. sandıkta da 94 oy çıktı. Eşref Hamamcıoğlu ise 21. sandıkta 79, 22. sandıkta 76 oy aldı. AA / Ercan Çakar - Spor Eşref Hamamcıoğlu Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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