Galatasaray Kulübünün kongresi - Haberler

Galatasaray Kulübünün kongresi
AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk iki sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk iki sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, birinci sandıkta başkan adaylarından Dursun Özbek'e 97, Eşref Hamamcıoğlu'na da 76 oy çıktı. İkinci sandıkta ise Özbek'e 107, Hamamcıoğlu'na da 113 oy verildi.
Kongrede ilk iki sandık sonucunda Dursun Özbek 204, Eşref Hamamcıoğlu ise 189 oy aldı.
Bu arada genel kurulda oy kullanan üye sayısı 4 bin 459 olarak güncellendi.
AA / Ercan Çakar - Spor