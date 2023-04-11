Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek
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Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.
Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.
Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
2022 yılı faaliyet raporunun sunulacağı toplantıda Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi sunumu gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Spor