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Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

2022 yılı faaliyet raporunun sunulacağı toplantıda Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi sunumu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

Özhan Canaydın Galatasaray Nef Spor Haberler

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