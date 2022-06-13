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Galatasaray Kulübünde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Kulübünde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu, mazbatalarını yarın alacak.

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu, mazbatalarını yarın alacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre mazbata töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Yeni başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, önce kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'in Feriköy'deki kabrine ziyarette bulanacak, ardından Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.

Kulüpte devir teslim töreni de saat 17.00'de yönetim kurulu toplantı salonunda yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını ise kulübün gelenekleri çerçevesinde saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Dursun Özbek Metin Oktay Galatasaray Spor Haberler

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