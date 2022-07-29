Galatasaray Kulübünde bütçe kongresi yarın yapılacak Galatasaray Kulübünde 2022 yılına ait bütçenin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Galatasaray Kulübünde 2022 yılına ait bütçenin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı, saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda kulübün 2022 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlanacak. Spor AA / Ercan Çakar Lütfü Kırdar Galatasaray Spor Haberler

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