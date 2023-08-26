Yunus Akgün, Leicester City'ye kiralandı

Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralık olarak transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City, şirketimize 500 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9 milyon Euro'dur. Ayrıca, Leicester City'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 15'i şirketimize ödenecektir."

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.