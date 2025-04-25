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Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu Yarın Yapılacak

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu Yarın Yapılacak
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Galatasaray Kulübü, Yıllık Olağan Mali Genel Kurulunu yarın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Toplantıda mali konular ve bütçe tasarısının görüşülmesi gündemde.

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, yarın gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantı saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda yeterli çoğunluk aranmayacak.

Genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından yönetim kurulu, mali konularla ilgili sunum yapacak.

Toplantıda bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanmasının yanı sıra Galatasaray Televizyon Yayıncılık AŞ ile Florya projesiyle alakalı hususlar görüşülecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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