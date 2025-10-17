Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Gerçekleşecek

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulübün 11 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için yarına ertelendi. Haliç Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.