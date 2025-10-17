Haberler

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Gerçekleşecek

Galatasaray Kulübü, 11 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen yıllık olağan genel kurul toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantı Haliç Kongre Merkezi'nde, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

