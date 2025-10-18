Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün devam eden projeleri hakkında üyelere bilgi verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'ndeki yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan başkan Özbek, Galatasaray Adası, Riva, Mecidiyeköy, Kemerburgaz, Aslantepe projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Adası'ndaki gelişmelere değinen Özbek, "Göreve geldiğimizden bugüne öncelikle üzerinde durduğumuz konulardan biri Galatasaray Adası'ydı. Adamızda Milli Emlak'a ait parsellerin irtifak tapusunu 30 yıllığına alarak imar durumunu geliştirdik. Böylece önümüzdeki dönemde adamız üzerinde oluşabilecek hukuki sorunların da önüne geçtik. Galatasaray Adası'nın daha da mükemmel bir tesis olması için çalışmalarımız devam ediyor. Altyapıdan elektriğe, arıtma sisteminden iskelesine kadar her şeyi yeniledik. Altındaki kazıkları yenileyerek adamızı daha sağlam bir yapıya kavuşturduk. Etkinlik alanlarını genişleterek, cephemizi yeniledik. Artık üyelerimizin dört mevsim kullanabileceği, herkesin gurur duyacağı bir adaya sahibiz. Yakın zamanda tüm eksikleri de tamamlayacağız. Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır. Her zaman da böyle kalacaktır." diye konuştu.

Florya'da geliştirilen konut projesinin öneminden bahseden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Üyelerimizden aldığımız yetkiye uyarak projemizi ilerlettik. İhale süreci 18 Temmuz'da başarıyla sonuçlandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödemeyi kulübün borcuna mahsuben Sportif AŞ'ye aktardık. Böylece kulübümüzü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) borcundan tamamen kurtardık. Florya'da inşaatın kısa sürede başlamasını öngörüyoruz. Projenin katma değeri ne kadar yüksek olursa konut satışlarından gelecek yüzde 50'lik pay da o kadar büyük olacaktır. Bu projenin gelirleri blokeli hesaplarda tutularak yalnızca getirisi altyapının geliştirilmesine, futbol dışı branşların desteklenmesine, mevcut tesislere ve yeni gayrimenkul alımlarına harcanacak. Ana para ise ancak genel kuruldan alınacak yetkiyle kullanılacak. Bu kaynak kulübümüzün geleceğinin teminatıdır. Bu parayı en doğru şekilde kullanmakla sorumluyuz, buna da uygun davranacağız." ifadelerini kullandı.

"Riva'da beklenti 11 milyar lira kar"

Başkan Dursun Özbek, Riva Projesi'nin ikinci fazından bugünkü şartlarda 11 milyar lira kar beklediklerini dile getirdi.

Riva Konut Projesi'nde birinci etabın bittiğini aktaran Özbek, "Birinci etaptan bugüne kadar 170 milyon dolar fayda sağladık. İkinci etap için Emlak Konut ile anlaşma imzaladık. İnşaatın bitirilmesi ve konut satışları Emlak Konut tarafından gerçekleştirilecek. Bunun karşılığında Emlak Konut hasılattan sadece yüzde 5 proje yönetim ve pazarlama payı alacak. Hasılatın yüzde 95'inden inşaat masrafı çıktıktan sonra kalan net gelir kulübümüzün olacak. İkinci etapta mevcut inşaat maliyetleri ve satış bedelleri dikkate alındığında yaklaşık 21,5 milyar lira hasılat ön görülmektedir. Masraflar çıktıktan sonra 11 milyar lira gelir hedeflenmektedir. Bu gelirlerin önümüzdeki 3 senede kulübümüze aktarılmasını bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Özbek, kulübe Riva'da ayrıca 30 dönümlük yeni bir ticari arsa kazandırdıklarını da kaydetti.

"Mecidiyeköy'de 13 milyon dolar kar bekleniyor"

Dursun Özbek, Mecidiyeköy binasından 13 milyon dolar kar hedeflediklerini aktardı.

Projeyi yaklaşık 6 ay içinde tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Özbek, "Mecidiyeköy'deki binamızı konut projesine dönüştürerek 1,3 milyar lira gelir elde ettik. Bu gelirle Florya'daki 41 dönümlük araziyi satın aldık. Projenin kalan bölümlerini bitirmesi için RAMS firmasıyla anlaştık. Ağustos ayında çalışmalara başlayan RAMS'ın Nisan 2026'da inşaatı tamamlamasını bekliyoruz. Projenin maliyeti yaklaşık 17 milyon dolar olacak. Stoktaki bağımsız bölümlerin satışından 30 milyon dolar hasılat bekliyoruz. Projenin geri kalanından kulübümüze net 13 milyon dolar gelir kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Florya'nın suyu, Kemerburgaz'ın ruhuna dönüştü"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınmanın futbol takımının performansını artırdığını söyledi.

Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ve yeni yapılacak akademi projesine dair, "Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, bizim gözbebeğimizdir. Burası sadece bir antrenman sahası değil, bir eğitim merkezidir. A takımımız, mart ayından bu yana çalışmalarını burada sürdürüyor. Böylece Florya'nın suyu, Kemerburgaz'ın ruhuna dönüştü. Takımımızın artan performansında Kemerburgaz'a taşınmanın etkisi büyüktür. Kemerburgaz'da kadın futbol ve altyapı takımlarımız için yapılacak ikinci fazın inşaatı için çalışmalar başladı. Bu tesislerin inşaatını Haziran 2026'da tamamlamayı düşünüyoruz. Bu tesis, geleceğin yıldızlarının yetişeceği yeni Galatasaray Akademisi olacaktır." diye konuştu.

"Aslantepe projesi, Galatasaray'ın geleceğidir"

Dursun Özbek, Seyrantepe'de 62 dönümlük arazide hayata geçirecekleri Aslantepe Vadisi projesinin kulübün en az 50 senesini güvence altına alacağını ifade etti.

Aslantepe projesinin önemine değinen Özbek, "Çok önem verdiğim, üzerine titrediğim ve kulübümüzün önümüzdeki 100 yılını ilgilendiren Aslantepe projemiz var. Aslantepe Vadisi, Galatasaray'ın en az 50 senesini güvence altına alacak bir vizyon projesidir. Stadımıza komşu olan 62 dönümlük araziyi kulübümüze kazandırdık. Burada 10 bin kişilik çok amaçlı basketbol salonu, uluslararası müsabakalara uygun bir voleybol salonu, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve salon sporlarına hizmet edecek alanlar olacak. Ayrıca ticari alanlar da bulunacak. Böylece basketbol, voleybol ve diğer tüm amatör branşlarımızı aynı çatı altında toplayacağız. Ruhsat için son aşamaya geçildi. 2026'da bu önemli projenin inşaatına başlamayı planlıyoruz. Aslantepe projesi, Galatasaray'ın geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki yenilikleri de anlatan Özbek, "Stadımız RAMS Park'ta 357 metrekarelik LED ekran kapasitemizi 1743 metrekareye çıkardık. Bu yatırımla reklam gelirimizi 3,5 milyon avrodan 10 milyon avroya taşıdık." dedi.

"Filistinli çocuklar Göztepe maçında misafir edilecek"

Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapacakları maçta Filistinli çocukların misafir edileceğini dile getirdi.

Kulübün "Birlikte 1905" çatısı altında yaptığı sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren Özbek, şöyle konuştu:

"Üç yıldır sosyal sorumluluk faaliyetlerine yapısal, geniş kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde devam ediyoruz. Kahramanmaraş depremleriyle başlayan sosyal sorumluluk çalışmalarımız, toplumun her alanına dokunan yeni projelerle devam ediyor. Birlikte 1905 çatısı altında gerçekleştirdiğimiz eğitim, çevre, fırsat eşitliği ve sosyal gelişim projeleri var. Devlet korumasındaki çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için eğitim ve spor temelli etkinlikler düzenliyoruz. Milli bayramlarda ve özel günlerde çocuklara yönelik etkinliklere devam ediyoruz. Çocuk yurtlarının ihtiyaçlarını da göz ardı etmiyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında Filistinli çocuklar misafirimiz olacak ve seremonide futbolcularımızla birlikte yer alacak. Kadın Girişimcileri Derneğinin (KAGİDER) fırsat eşitliği modeli sertifikasını alan ilk spor kulübüyüz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hepimizi derinden üzen yangınların ardından gelecek nesillere yemyeşil bir doğa bırakmak üzere yeni bir proje başlattık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladık. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde Galatasaray Ormanları kuracağız."

Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'in yer aldığı anıtın açılışını yaptıklarını da hatırlatarak "Bu anıt, kulübün yalnızca kurucularına değil, köklerine ve fikirlerine duyduğu saygının sembolüdür. Bu üç abide, bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin, bir kulübün idealinin ve bir eğitim vizyonunun bronza dökülmüş halidir. Onlar, Galatasaraylılık ruhunun geçmişle gelecek arasındaki ebedi köprüsünün sessiz ama gururlu bekçileridir." değerlendirmesinde bulundu.