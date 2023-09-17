Galatasaray Kulübü Yıllık Mali Genel Kurul Toplantısı Tarihi Açıklandı
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı 7 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 14 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 7 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul toplantısı 7 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 14 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Spor