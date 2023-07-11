Galatasaray Kulübü, SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, Azerbaycan'ın enerji firması SOCAR ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzaladı. Anlaşmaya göre SOCAR, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma göğüs kısmında yer alacak.