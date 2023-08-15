Galatasaray Kulübü, Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı. Merhumun ailesine ve Türk spor camiasına başsağlığı diledi.