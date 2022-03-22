Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Özhan Canaydın, Galatasaray, Medya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title