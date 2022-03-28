Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı. - Haberler

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Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Galatasaray, 23 Nisan, Spor, Haberler

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