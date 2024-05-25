Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu Tamamlandı
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.
Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.
Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor