Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen Mezarı Başında Anıldı

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 120. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında mezarı başında anıldı. Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geleceğin anneleri olarak nitelendirdiği kız çocuklarının da önemine değindi.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, kutlama etkinliklerine her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladıklarını belirterek, "Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Süleyman Seba'yı da ziyaret ettik. Bugün Galatasaray Kulübünün kuruluş yıl dönümü. Aynı zamanda bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Onlar bizim geleceğimizdeki annelerimiz. Toplumu yetiştiren ve büyüten bir kesim. Onların da günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Buradaki programdan sonra Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacaklarını aktaran Özbek, "120 yıldır büyüyen ve dünya markası olan Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için arkadaşlarımla elimizden geleni yapıyoruz. Dün, bir anıt açılışı gerçekleştirdik. Başarı ile beraber Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
